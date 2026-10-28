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Оборот розничной торговли РФ в сентябре вырос на 3,9%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в сентябре 2026 года в годовом выражении увеличился на 3,9%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 3,1%. Темпы роста показателя ускорились: в августе он вырос на 3,3%.

В январе-сентябре оборот розницы в РФ повысился на 5%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями стал в сентябре больше на 3,7% в годовом выражении.

Оборот непродовольственной розницы повысился на 4,1%.

По итогам сентября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 45,4%, непродовольственных - 54,6% (в сентябре 2025 г. - 45,9% и 54,1% соответственно).

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в октябре, предполагает, что в 2026 году показатель увеличится на 3,9%. Официальный прогноз предполагает рост показателя на 4,6%.

В 2025 году оборот розничной торговли в РФ увеличился на 4,1%.

Росстат
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