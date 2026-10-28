Рубль немного укрепился в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль развернулся вверх и немного укрепился на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,029 руб., что на 5,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 29 октября на 33,57 копейки, до 80,8664 руб. и увеличил курс евро на 6,83 копейки, до 90,166 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

"Несмотря на завершение в среду налоговых выплат месяца рубль укрепился к юаню, причем пара "юань-рубль" почти сумела опуститься до отметки 12 руб./юань. Полагаем, что сегодня поддержку рублю оказал ряд факторов, в первую очередь, продолжающийся рост цен на нефть. Помимо этого, участники рынка могли продавать валюту с учетом снижения риск-премии на очередной волне ожиданий прогресса в урегулировании украинского конфликта. И, наконец, поддержку котировкам рубля, возможно, все же оказал остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при уплате налогов. В этом месяце объем налогов был выше обычного из-за начисления квартального НДД", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Участники рынка продолжают внимательно анализировать новости относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

Точная дата встречи представителей России, США и Украины скоро будет названа, в Москве исходят из того, что это будет в середине ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы цифру пока еще не называли. Мы говорили, что в середине ноября, в десятых числах ноября, но точную дату мы пока не называли", - сказал Ушаков в интервью "ИС Вести". Он пообещал, что дата будет названа "в скором времени".

На вопрос, могут ли эти переговоры состояться 10 ноября, представитель Кремля пояснил: "Мы эту цифру упоминали, но точную дату мы еще пока не называли".

Ранее украинская сторона сообщила о том, что трехсторонние переговоры могут состояться 10 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени провести встречу с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. "У нас большой прогресс в ситуации с Россией и Украиной. У нас очень скоро будет встреча", - заявил Трамп во время общения с журналистами. На уточняющий вопрос: "С кем именно запланированы встречи?" Трамп ответил: "С президентом Путиным и президентом Зеленским".

Ранее сообщалось, что Россия готова возобновить переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября. Предполагается, что в ноябре может состояться предварительная трехсторонняя встреча РФ-США-Украина на тему урегулирования.

Цены на нефть растут вечером в среду после выхода данных по запасам в США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени торгуются по $116,38 за баррель, что на 2,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 3,46%, до $103,35 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе сократились на 1,892 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение резервов нефти на прежнем уровне.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 624 тыс. баррелей. Неделей ранее они увеличились на 987 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 2,03 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста резервов на 0,8 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 28 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник осталась на прежнем уровне - 14,04% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду также не изменилась относительно предыдущих торгов - 14,04% годовых. В свою очередь, версия на срок 3 месяца повысились на 1 базисный пункт - до 14,17% годовых, а версия на срок 6 месяцев осталась на прежней отметке - 14,56% годовых.