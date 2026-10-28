Поиск

Добыча угля в РФ в январе-сентябре снизилась на 1% до 317 млн т

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 317 млн т, сообщил Росстат.

В сентябре 2026 года добыча составила 34,8 млн т, что на 0,6% ниже показателя сентября 2025 года и на 2,6% выше уровня августа 2026 года.

Добыча каменного угля в январе-сентябре 2026 года составила 247 млн т (-0,8% к аналогичному периоду 2025 г.), в том числе антрацита - 15,8 млн т (+4,4%). Производство коксующегося угля выросло на 3,9%, до 83 млн т. Прочего каменного угля добыто 149 млн т (-3,8%).

Бурого угля получено 70,1 млн т (-1,8%).

Минэнерго РФ ожидает добычу угля по итогам 2026 года на уровне 430 млн т против 434 млн т годом ранее. По итогам 2027 года Минэнерго также ставит задачу сохранить объемы добычи и экспорта угля, сообщал замминистра энергетики Дмитрий Исламов журналистам в кулуарах РЭН-2026.

Росстат Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выпуск легковых машин в РФ в сентябре оказался рекордным с февраля 2022 г.

Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08%, годовая замедлилась до 7,11%

Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году

 Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году

Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч

 Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч

Путин заявил, что инвесторы из Турции готовы выкупить часть доли в проекте АЭС "Аккую"

РФ призвала Африку переходить к альтернативным механизмам передачи фининформации

 РФ призвала Африку переходить к альтернативным механизмам передачи фининформации

Сбербанк допускает сохранение ставки ЦБ в декабре или снижение на 25 б.п.

Ведомства согласовали возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря

 Ведомства согласовали возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12616 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов