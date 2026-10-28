Добыча угля в РФ в январе-сентябре снизилась на 1% до 317 млн т

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 317 млн т, сообщил Росстат.

В сентябре 2026 года добыча составила 34,8 млн т, что на 0,6% ниже показателя сентября 2025 года и на 2,6% выше уровня августа 2026 года.

Добыча каменного угля в январе-сентябре 2026 года составила 247 млн т (-0,8% к аналогичному периоду 2025 г.), в том числе антрацита - 15,8 млн т (+4,4%). Производство коксующегося угля выросло на 3,9%, до 83 млн т. Прочего каменного угля добыто 149 млн т (-3,8%).

Бурого угля получено 70,1 млн т (-1,8%).

Минэнерго РФ ожидает добычу угля по итогам 2026 года на уровне 430 млн т против 434 млн т годом ранее. По итогам 2027 года Минэнерго также ставит задачу сохранить объемы добычи и экспорта угля, сообщал замминистра энергетики Дмитрий Исламов журналистам в кулуарах РЭН-2026.