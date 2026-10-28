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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре упал на 10%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Общий пассажиропоток российских авиакомпаний в сентябре 2026 года снизился на 10,2% относительно того же месяца прошлого года, до 9 млн человек, сообщается в материалах Росстата.

За девять месяцев показатель уменьшился на 5%, до 79,6 млн пассажиров.

Пассажирооборот авиакомпаний в сентябре упал на 7,9% г/г, до 24 млрд пассажиро-километров (пкм), а в январе-сентябре - на 2%, до 212,4 млрд пкм.

Как сообщалось, пассажирооборот группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу") занимает около половины авиарынка РФ) в сентябре стал меньше на 0,4% г/г, составив 13,9 млрд пкм; за январь-сентябрь - подрос на 4%, до 121,4 млрд пкм. Пассажиропоток группы в сентябре был на уровне 4,8 млн человек (-4,2%), с начала года показатель достиг 42,2 млн (-0,6%).

Росстат Аэрофлот
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