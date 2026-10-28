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Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-августе составил 178,6 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-августе 2026 года составил 178,6 млрд руб. против убытка 263,2 млрд руб. годом ранее.

По данным Росстата, в январе-августе 2026 г. угольные компании РФ получили прибыль в размере 69,7 млрд руб. (+40,3% к аналогичному периоду прошлого года), убытки составили 248,3 млрд руб. (-23,1%).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 36,7% против 33% годом ранее, убыточных - 63,3% против 67%.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 г. составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. в 2024 г., сообщал Росстат. По итогам 2026 г. показатель может составить 324 млрд руб., говорилось в презентации Минэнерго РФ, показанной в ходе РЭН-2026.

По словам замминистра энергетики Дмитрия Исламова, улучшившаяся конъюнктура на угольном рынке позволит снизить сальдированный убыток компаний отрасли.

"В этом году уже от стресс-сценария мы отходим, прогнозируем убытки на уровне 300-310 млрд руб. по этому году. На следующий год хотелось бы цифру ещё больше сократить. Если сохранится ценовая конъюнктура, удастся вывоз нарастить, то мы на следующий год планировали бы сокращение убытков до 100 млрд руб.", - делился ожиданиями Исламов на РЭН-2026.

Росстат
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