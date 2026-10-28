Объем отгрузки компьютеров и электроники в РФ в сентябре вырос на 28,6% г/г

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Объем отгруженной продукции производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в сентябре увеличился в РФ на 28,6% по сравнению с сентябрем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2026 года объем отгрузки в отчетном месяце вырос на 37,3%. В денежном выражении этот показатель в сентябре составил 461,6 млрд рублей.

В январе-сентябре объем отгрузки увеличился на 18,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года.