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Производство крупы в РФ в сентябре выросло на 7,4%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Крупяные заводы РФ в сентябре 2026 года произвели 0,2 млн тонн крупы, что на 7,4% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с августом рост составил 15,1%.

За девять месяцев крупяные предприятия выработали 1,4 млн тонн продукции, что на 9,7% больше, чем год назад.

Хлебопеки в сентябре выпекли 0,4 млн тонн продукции, что на 1,9% меньше, чем год назад. По сравнению с августом этого года производство выросло на 1,5%. За 9 месяцев объем выпечки составил 3,5 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Мукомольные предприятия за 9 месяцев выработали 6,5 млн тонн пшеничной и ржано-пшеничной муки, что на 0,2% больше, чем годом ранее. В сентябре по сравнению с сентябрем 2025 года производство снизилось на 1,3%, до 0,8 млн тонн, по сравнению с августом этого года - выросло на 3%.

Росстат также сообщил, что кондитерские предприятия РФ за девять месяцев произвели 2,9 млн тонн продукции, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. В сентябре в годовом выражении производство снизилось на 0,4%, до 0,4 млн тонн, в месячном - выросло на 9,3%.

Производство сахара в сентябре составило 1,3 млн тонн, что на 9,5% меньше, чем год назад, за девять месяцев - 2,6 млн тонн (на 3,9% меньше).

Росстат
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