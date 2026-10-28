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Россия в сентябре сохранила выпуск удобрений на прошлогоднем уровне

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Выпуск минеральных удобрений в России в сентябре составил 5,2 млн тонн, оставшись на прошлогоднем уровне, следует из данных Росстата.

Производство азотных удобрений упало на 6% - до 2,2 млн тонн, а калийных - почти на 9%, составив чуть менее 1,4 млн тонн.

Выпуск фосфорных и сложных удобрений при этом вырос на 20% в годовом выражении и превысил 1,6 млн тонн.

Производство аммиака в прошлом месяце сократилось почти на 7% - до 1,4 млн тонн.

Выпуск газовой серы (используется в процессе производства фосфорных удобрений) упал на 16% и составил 249 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2026 года российские предприятия произвели 48,4 млн тонн минеральных удобрений (-1% г/г), в том числе азотных - 20,3 млн тонн (-6%), калийных - 13,9 млн тонн (+3%), фосфорных и сложных - 14,2 млн тонн (+1%).

Производство аммиака за этот период снизилось на 5% - до 13,3 млн тонн, газовой серы - на 24%, до 2,65 млн тонн.

Росстат
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