ВВП за первое полугодие вырос во всех странах СНГ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Валовой внутренний продукт всех государств-участников Содружества Независимых Государств в первом полугодии 2026 года продемонстрировал положительную динамику, сообщил в среду интернет-портал СНГ со ссылкой на данные Межгосударственного статистического комитета содружества.

"За I полугодие 2026 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ВВП в целом по СНГ вырос на 1,6%. Все государства-участники СНГ продемонстрировали положительную динамику", - говорится в сообщении.

Наиболее высокие темпы роста у Узбекистана (8,5%), Таджикистана (8,2%) и Армении (6,0%), добавили там.

В Казахстане этот показатель составил 4,1%, в Киргизии - 1%, Молдавии - 0,6%, в России - 0,6%.

Для Туркменистана приведены данные за январь-июль, за этот период рост ВВП страны составил 6,3%, для Азербайджана и Белоруссии - за январь-август, с 1,2% и 1,9% соответственно.

"Продолжали расти промышленное производство, оборот розничной торговли, а также сельское хозяйство", - отметил портал.