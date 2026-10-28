ФРС оставила ключевую ставку в диапазоне 3,75-4%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,75-4% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов.

За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали десять из 12 членов FOMC. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак и член совета управляющих ФРС Лиза Кук выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

"Экономическая активность растет высокими темпами, - говорится в заявлении FOMC. - Неопределенность остается повышенной, что отчасти вызвано геополитическими событиями, однако внутренние расходы демонстрируют устойчивость. Производительность труда растет хорошими темпами, капиталовложения остаются высокими".

"Увеличение занятости соответствует темпам повышения численности рабочей силы, и безработица практически не изменилась", - отмечается в сообщении.

"Инфляция остается повышенной. Получение дополнительной информации поможет FOMC определить денежно-кредитную политику, целесообразную для своевременного возврата инфляции к целевому показателю в 2%. FOMC обеспечит ценовую стабильность", - говорится в заявлении.

Американские фондовые индексы колеблются в пределах от спада на 0,1% до роста на 0,2% в ходе торгов в среду. Курс доллара в паре с евро слабо меняется после публикации итогов заседания ФРС: пара евро/доллар к 21:12 по московскому времени торгуется на уровне $1,1138 по сравнению с $1,1139 до публикации.