Alphabet в III квартале снизила чистую прибыль на 25%, акции упали на 10%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в третьем квартале сократила чистую прибыль на 25%, несмотря на такой же рост выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $26,17 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $34,98 млрд, или $2,87 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Негативный эффект от убытка от инвестиций в долевые инструменты составил $6,7 млрд.

Выручка поднялась до $127,58 млрд с $102,35 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 25%.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $3,02 на акцию при выручке в $128 млрд, по данным FactSet.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале повысились на 11% и достигли $82,01 млрд. В том числе поисковый сервис заработал на рекламе $63,35 млрд (подъем на 12%), YouTube - $11,21 млрд (рост на 9%).

Выручка Google Cloud взлетела на рекордные 103% - до $30,71 млрд.

Свободный денежный поток (FCF) холдинга составил минус $9,07 млрд против минус $5,86 млрд кварталом ранее.

Долгосрочный долг увеличился примерно в 5,8 раза в годовом выражении и достиг $125,1 млрд.

Компания подтвердила прогноз капитальных затрат на 2026 год на уровне $195-205 млрд и ожидает их выше $300 млрд в 2027 году.

Капитализация Alphabet сократилась на 10% по итогам дополнительных торгов в среду после публикации отчетности.