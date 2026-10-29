Подземные хранилища газа ЕС заполнены на 74,96%, темп закачки выше обычного

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 27 октября выросли до 74,96%, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 14,64 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 55 млн куб. м в сутки, что на 18,5% больше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 110 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 6:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе будет на уровне климатической нормы для этих дней.

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 22% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В октябре 2025 года их вклад был 21%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в ясные тихие дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре 2026 года, как ожидается, может составить 8,3 млн тонн, что на 14% ниже, чем годом ранее.