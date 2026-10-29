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Выручка "Яндекса" в III квартале выросла на 12%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "Яндекс" в III квартале составила 411 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении компании.

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Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 12% - до 88 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 21,4% (+0,1 п.п.).

Показатель по выручке компании оказался на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому он ожидался в размере 411,7 млрд рублей. Скорр. EBITDA оказалась ниже консенсус-прогноза (90,9 млрд рублей).

Как говорится в сообщении, скорректированная чистая прибыль в III квартале выросла на 2% - до 46 млрд рублей.

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