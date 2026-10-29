Рубль утром слегка опускается в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль слегка дешевеет после завершения налогового периода октября. Накануне экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,044 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,76 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Очередной налоговый период экспортеров закончился, что обычно оказывает заметное давление на курс рубля. Вероятно, поддержку ему продолжает оказывать значительный приток иностранной валюты от экспорта, обусловленный высокими ценами на нефть. Правда, и спрос на нее относительно большой, в первую очередь со стороны импортеров. Пара CNY/RUB приближается к нижней границе диапазона 12-12,16 руб., в котором она консолидируется с прошлой пятницы. Учитывая текущий импульс, увеличивается вероятность пробоя психологически важного уровня 12 руб. с дальнейшим снижением к следующей поддержке, находящейся в районе отметки 11,7 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08% после 0,05% с 13 по 19 октября, 0,11% с 6 по 12 октября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 26 октября составил 1,14%, с начала года - 6,24%.

Из данных за 26 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 октября замедлилась до 7,11% с 7,15% на 19 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития), и замедлилась до 6,74% на 26 октября с 6,84% на 19 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

Предполагается, что в ноябре может состояться предварительная трехсторонняя встреча РФ-США-Украина на тему урегулирования. Ранее сообщалось, что Россия готова возобновить переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября.

Консультации РФ-США-Украина состоятся точно после 4 ноября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Дата тоже будет (определена - ИФ). Это ясно, что будет после 4 ноября", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ушаков также сообщил, что состав российской делегации на консультациях РФ-США-Украина будет объявлен позже. "У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет определен", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Цены на нефть

Нефть дешевеет утром в четверг, участники рынка оценивают сообщения о новых дипломатических усилиях по урегулированию ближневосточного конфликта.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 торгуются по $113,87 за баррель, на 1,23% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,5%, до $101,23 за баррель.

Как показали опубликованные в среду данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в американских хранилищах на прошлой неделе сократились на 1,892 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,87 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,462 млн баррелей.