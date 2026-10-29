Поиск

Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг умеренно проседает в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне дешевеющей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $114 за баррель); общий настрой пока остается оптимистичным в ожидании переговоров в ноябре по украинскому урегулированию, а также на фоне свежих данных Росстата о замедлении годовой инфляции.

К 9:01 индекс МосБиржи составил 2522,94 пункта (-0,1%), индекс РТС - 982,83 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Аэрофлота" (-1,1%), "ФосАгро" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), но растут акции МКПАО "Озон" (+1,4%), "Яндекса" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 октября, составляет 80,8664 руб. (+33,57 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Яндекс" отозвал прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры

 "Яндекс" отозвал прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры

Нефть Brent подешевела до $114,02 за баррель

ВБ ждет роста цен на энергоносители на 32% в 2026 г. и спада на 12% в 2027 г.

Сбер получил 6 тыс. заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 21 млрд руб.

 Сбер получил 6 тыс. заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 21 млрд руб.

Выпуск легковых машин в РФ в сентябре оказался рекордным с февраля 2022 г.

Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08%, годовая замедлилась до 7,11%

Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году

 Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году

Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч

 Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч

Путин заявил, что инвесторы из Турции готовы выкупить часть доли в проекте АЭС "Аккую"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12633 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3993 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов