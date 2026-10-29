Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг умеренно проседает в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне дешевеющей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $114 за баррель); общий настрой пока остается оптимистичным в ожидании переговоров в ноябре по украинскому урегулированию, а также на фоне свежих данных Росстата о замедлении годовой инфляции.

К 9:01 индекс МосБиржи составил 2522,94 пункта (-0,1%), индекс РТС - 982,83 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Аэрофлота" (-1,1%), "ФосАгро" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), но растут акции МКПАО "Озон" (+1,4%), "Яндекса" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 октября, составляет 80,8664 руб. (+33,57 копейки).

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