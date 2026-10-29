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Microsoft в I финквартале увеличила чистую прибыль на 32%, выручку - на 19%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 32%, выручку - на 19%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила $36,63 млрд, или $4,92 в расчете на акцию, по сравнению с $27,75 млрд, или $3,72 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $4,89 с $4,13 на бумагу.

Квартальная выручка Microsoft увеличилась до $92,28 млрд с $77,67 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль в $4,71 на акцию, выручку - в $90,62 млрд.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем финквартале вырос на 30% - до $63,9 млрд.

Выручка в сегменте Agents and Infra, включающем приложения и агенты (в том числе Microsoft 365 и GitHub), а также облачный бизнес Azure, повысилась на 25% - до $76,8 млрд.

Доход сегмента Devices and Consumer, объединяющего поисковую систему, рекламный бизнес, выпуск приставок Xbox и операционную систему Windows, уменьшился на 3% - до $15,48 млрд.

В текущем финквартале Microsoft ожидает общую выручку в диапазоне $96-97,1 млрд (прогноз рынка - $95,6 млрд, по данным LSEG) и роста доходов от Azure и других облачных сервисов без учета колебаний курсов валют на 49-50% (оценка аналитиков - 47,6%, по данным Visible Alpha).

В прошедшем финквартале компания вернула акционерам $10,2 млрд за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.

Акции Microsoft подорожали на 2,9% по итогам дополнительных торгов в среду после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 9,8% - до $3,95 трлн.

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