"Яндекс" в рамках buyback выкупил 0,53% акций на 7,7 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" в рамках программы обратного выкупа акций для программы долгосрочной мотивации с 1 июля по 27 октября приобрело 2,1 млн бумаг (0,53% от уставного капитала) на сумму 7,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Яндекс" уточняет, что выкупленные акции не предоставляют право голоса и не участвуют в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы мотивации.

В III квартале 2026 года использование ранее выкупленных акций позволило компании не проводить дополнительную эмиссию для реализации программы мотивации. Всего за этот период участникам программы мотивации было передано 847 553 акции.

Программа buyback была одобрена советом директоров "Яндекса" в мае. Максимальная сумма, выделяемая на выкуп акций, составит до 50 млрд рублей. Buyback проводится для реализации программы мотивации сотрудников и продлится два года с даты решения о запуске. Выкуп акций осуществляет ООО "ЯНТЕХ", которое выступает администратором программы мотивации.

До этого "Яндекс" для реализации программы мотивации выпускал дополнительные акции. Компания отмечала, что продолжит размещать акции по мере необходимости. Buyback, в свою очередь, позволит снизить прирост количества акций в свободном обращении и увеличить прибыль на акцию.