Equinor удвоила оценку запасов газа и конденсата месторождения Afrodite в Северном море

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor в результате бурения новой оценочной скважины более чем вдвое повысила оценку извлекаемых запасов газа и конденсата на месторождении Afrodite в Северном море - до 77-180 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). Об этом сообщила сама компания.

Общий объем ресурсов в пласте примерно втрое превышает извлекаемые запасы, однако низкая проницаемость пород ограничивает возможности добычи, отмечает производитель.

Месторождение Afrodite было открыто в 2008 году. Результаты новой скважины будут дополнительно проанализированы. Equinor считает открытие коммерчески перспективным и продолжит изучать возможность подводной разработки с подключением к платформе Kvitebjorn. В случае реализации проекта газ можно будет транспортировать по существующей инфраструктуре на перерабатывающий завод Kollsnes, а затем на европейский рынок.

"Обнаружение таких больших объемов газа в зрелом районе на норвежском континентальном шельфе - это очень хороший результат. Мы давно верили в перспективность месторождения Afrodite, и эта разведочная скважина выявила объемы, значительно превосходящие ожидания", - прокомментировал исполнительный вице-президент Equinor по разведке и добыче в Норвегии Кьетила Хове.

Доля Equinor в лицензии на разработку составляет 60%. У Orlen Upstream Norway - 25%, DNO Norway - 10%, Wellesley Petroleum - 5%.