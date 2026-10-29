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Shell в III квартале увеличила чистую прибыль в 2,3 раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell в третьем квартале 2026 года увеличила чистую прибыль в 2,3 раза, при этом скорректированный показатель превысил ожидания экспертов.

Чистая прибыль Shell в июле-сентябре составила $12,06 млрд против $5,32 млрд годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $10,81 млрд с $5,43 млрд, превысив средний прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне $10,33 млрд.

Скорректированная EBITDA повысилась до $22,74 млрд с $14,77 млрд годом ранее.

Выручка увеличилась до $92,85 млрд с $68,15 млрд.

Сильные результаты обусловлены рекордной маржой в нефтепереработке (достигшей $42 за баррель) и высокими ценами на СПГ на фоне ближневосточного конфликта.

Объем добычи углеводородов в третьем квартале составил 2,574 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,821 млн бнэ за тот же период годом ранее и 2,455 млн бнэ во втором квартале текущего года.

Shell за прошедший квартал вернула акционерам $5,3 млрд за счет выкупа своих акций и дивидендных выплат. Дивиденды за третий квартал составят $0,3906 на акцию, как и годом ранее.

Shell анонсировала новую программу buyback на сумму $5 млрд, которую планируется завершить до публикации отчетности за четвертый квартал текущего года.

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