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"ДОМ.РФ" сохранил прогноз по чистой прибыли-2026 на уровне 117 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" сохраняет прогноз по чистой прибыли группы на 2026 год на уровне 117 млрд рублей, заявил на конференц-звонке заместитель генерального директора - финансовый директор компании Давид Овсепян.

"Все основополагающие аспекты: такие, как COR (стоимость риска - ИФ), NIM (чистая процентная маржа - ИФ) и в целом динамика роста чистой прибыли, они говорят о том, что мы уверенно идём к тому таргету, который объявили - 117 млрд рублей. Если были бы какие-то предпосылки вверх или вниз, мы бы, естественно, обновили гайденс", - сообщил он.

"ДОМ.РФ" за 9 месяцев 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза - до 86,3 млрд рублей, в III квартале - на 25,5% - до 29,1 млрд рублей.

COR NIM Давид Овсепян ДОМ.РФ
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