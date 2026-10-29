ЦБ предложил повысить порог входа в реестр аудиторов, Мосбиржа - сократить их число

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов предложил подумать о радикальном сокращении числа аудиторских компаний - объем предложения должен соответствовать уровню спроса на эти услуги, а не существенно превышать его. Банк России полагает, что сосредоточиться стоит на требованиях для вхождения в реестр аудиторов, но конкуренция на этом рынке должна сохраняться.

Тему ответственности аудиторов на форуме Мосбиржи по корпоративному управлению подняла старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти торговой площадки Елена Курицына. На правах модератора сессии она напомнила участникам о недавнем кейсе публичной компании, которая в конце прошлого года назначила нового аудитора, а через полгода допустила череду технических, а затем и фактических дефолтов. "Мы говорим про раскрытие информации, но когда что-то начинает идти не так, общество начинает избегать любой коммуникации с инвесторами, аудиторы выпускают заключение без оговорки, когда компания находится в череде не только технических, но и полноценных дефолтов", - напомнила она.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, комментируя этот пример, отметил, что это было "просто супер явное нарушение, которое сделал аудитор", и ему еще будет дана оценка.

Участники сессии не называли эмитента, о котором шла речь. Описанные ими обстоятельства подходят к самому громкому на данный момент кейсу несостоятельности на российском рынке заимствований в 2026 году - кейсу "ЕвроТранса".

Чистюхин также напомнил, что изначальный масштаб реформы аудиторского рынка, которая была проведена несколько лет назад, был намного больше, чем итоговый компромисс. "Большая работа с Минфином, с Думой, с аудиторским сообществом, она привела к тому объему полномочий Центрального банка, который есть сегодня. Что это означает? Это означает, что там сегодня минимальные требования для входа аудиторской компании в наш реестр. Второе, чтобы вы понимали, по закону написано, что даже при одном грубом, существенном нарушении мы не можем компанию ни ограничить, ни вывести из реестра. Надо дождаться второго нарушения, то есть второго аудиторского заключения с явными нарушениями, чтобы что-то по-настоящему делать. Надо ли это менять? Да, конечно, это надо менять. Как практика показывает, без наличия конкретных случаев тяжело такого рода изменения продвигать. Сейчас вот случаи есть, я думаю, что это будет продвигаться", - сказал первый зампред ЦБ.

Швецов в ходе своего выступления на сессии высказал мнение о том, что число аудиторов должно быть радикально сокращено.

"Мне кажется, болезнь российской аудиторской отрасли заключается в том, что объём бизнеса в России в разы меньше, чем количество аудиторских компаний, которые этот бизнес обслуживают", - пояснил глава набсовета Мосбиржи.

"Я за радикальное сокращение количества компаний. То есть объём предложения должен соответствовать объёму спроса", - подчеркнул Швецов.

"Что происходит, если это не соответствует? Ну, мы имеем либо демпинг на уровне цен, который ведёт к деградации профессионализма, либо мы имеем аудит "с широко закрытыми глазами", - констатировал он.

"Я не очень согласен, что нам надо ограничивать количество аудиторов. Это с точки зрения конкуренции такая сложная история. Но сделать вход более сложным и более, таким, сутевым - было бы, наверное, правильно. А вот ограничивать их до 3-4...", - прокомментировал Чистюхин.

"Мне кажется, вы говорите об одном и том же. Сергей Анатольевич говорит про результат, а вы про инструмент", - сказала Курицына.

"Я просто знаю позицию Сергея Анатольевича про закрытую цифровую систему, когда попасть туда практически невозможно, но уж если попал, то держись. Мне кажется, все-таки вход должен быть более конкурентным и таким более свободным", - ответил первый зампред ЦБ.