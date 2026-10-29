ЕЦБ не стал менять процентные ставки, как и ожидалось

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил на прежнем уровне все три основные процентные ставки по итогам заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,9%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

С начала года ЕЦБ дважды повышал ставки, в общей сложности на 50 базисных пунктов.

"Цены на энергоносители продолжают расти, что создает повышательные риски для прогнозов по инфляции и понижательные риски для прогнозов экономического роста", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Последствия энергетического шока все еще не проявились в полной мере, однако базовая инфляция (потребительские цены без учета цен на энергоносители и продукты питания - ИФ) пока остается в целом стабильной, а зарплаты существенным образом не отреагировали на сложившуюся ситуацию, отмечают руководители регулятора.

"Возросший масштаб и продолжительность энергетического шока, а также его потенциальные вторичные эффекты, вероятно, будут подстегивать инфляцию и сдерживать рост экономики, - говорится в пресс-релизе. - Финансовые условия стали более жесткими с последнего заседания, что, вероятно, окажет давление на инфляцию и экономический рост".

Совет управляющих ЕЦБ подтвердил стремление придерживаться такого курса денежно-кредитной политики, при котором инфляция стабилизируется у целевых 2% в среднесрочной перспективе.

В то же время регулятор остается в хорошей ситуации, чтобы пройти через наблюдаемый период повышенной неопределенности, отмечают в ЕЦБ. Руководство Центробанка продолжит принимать решения по денежно-кредитной политике на каждом конкретном заседании, основываясь на поступающих статданных.

Портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках двух программ выкупа активов (PEPP и APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления, говорится в сообщении.

Совет управляющих готов корректировать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на таргетируемом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.

Евро дешевеет в паре с долларом США на итогах заседания ЕЦБ, европейские фондовые индексы растут.

Курс евро в паре с долларом США по данным на 16:28 по Москве в четверг опустился на 0,24%, до $1,1126. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 прибавляет 0,9%.