Решение ЕЦБ не менять ставки было единогласным

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) единогласно принял решение оставить все три основные процентные ставки на прежнем уровне, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания.

При этом вопрос повышения ставок обсуждался в ходе заседания, добавила Лагард. После обсуждения руководство ЕЦБ пришло к консенсусу, что сейчас регулятор находится в хорошей ситуации, чтобы дождаться новых данных прежде, чем вносить коррективы в курс денежно-кредитной политики.

ЕЦБ в четверг сохранил ставку по депозитам на уровне 2,5% годовых, ставку основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставку по маржинальным кредитам - 2,9%. С начала года ставки были повышены дважды, в общей сложности на 50 базисных пунктов.

Аналитики и участники рынка в целом ждут от ЕЦБ повышения ставок на 25 б.п. на последнем в этом году заседании, которое пройдет 16-17 декабря.