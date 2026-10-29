Общее число обращений к финуполномоченным в III квартале увеличилось на 42,6%

Растет доля жалоб на банки и МФО

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2026 года граждане направили в службу финуполномоченного на 42,6% больше жалоб, чем годом ранее, - всего 58 089 обращений, сообщила служба и отметила, что поток жалоб со стороны потребителей растет на протяжении всего 2026 года.

Значительную долю обращений традиционно составили жалобы на страховые компании - 67,9% от всех обращений в службу. Количество жалоб на страховщиков выросло на 16,4% в годовом исчислении, до 39 684. По-прежнему среди них преобладают споры в рамках договоров ОСАГО, связанные с невыполнением (ненадлежащим выполнением) страховщиками обязанности по ремонту транспортного средства.

Количество обращений по деятельности НПФ выросло на 30%. При этом снизилось число обращений по обязательному пенсионному обеспечению и выросло число жалоб по программам пенсионных долгосрочных сбережений, но в абсолютном выражении число жалоб по ПДС составило всего 49.

По итогам III квартала 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025 года основной прирост в относительном выражении пришелся на жалобы в отношении микрофинансовых (рост на 428,2%) и кредитных организаций (рост на 129,1%): их было получено 5 879 и 12 448, соответственно. Совокупная доля таких обращений в общем объеме, поступившем финансовому уполномоченному, превысила 30%.

По большей части граждане продолжают обращаться к финуполномоченному за возвратом платы, внесенной ими за дополнительные услуги, которые были предоставлены при заключении кредитного договора или договора займа. Их требования базируются, как правило, на том, что данные услуги были навязаны кредитором.

"Сегодня потребители получают финансовые услуги в основном в электронном виде. Это накладывает свой отпечаток на последующие споры с финансовыми организациями. Нередко в обращениях с требованиями к банкам и МФО граждане указывают, что не могли снять отметки о согласии на дополнительные услуги - кнопка "получить кредит (заем)" становилась неактивной после такого "снятия". Или же человек пишет, что просто нажал на баннер, чтобы посмотреть условия, при этом никакого согласия на предоставление услуги он не давал. Для нас - финансовых уполномоченных - это означает необходимость установить, как именно проходил процесс заключения договора в приложении или на сайте организации, проанализировать лог-файлы действий пользователя в системе, что, безусловно, требует специальных, в некоторой степени технических, компетенций", - отметил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.