Число обращений к финуполномоченным увеличилось на 19% в 2025 году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Количество обращений потребителей к финуполномоченным в 2025 году для урегулирования споров с финорганизациями в досудебном порядке увеличилось на 19% к уровню 2024 года и превысило 162,5 тыс., сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на пресс-конференции во вторник.

По его словам, количество рассмотренных обращений граждан за все годы деятельности службы и количество вынесенных решений по досудебным спорам с финансовыми организациями пробило планку в 1 млн.

Воронин отметил, что в прошлом году произошел значительный рост числа обращений потребителей - на 19% - в основном в связи со спорами по теме натурального ремонта автомобилей по договорам ОСАГО. Общий прирост обращений к финуполномоченным годом ранее составил всего 1,7%. Он проанализировал причины роста показателя по четырем направлениям.

"Мы выделяем те споры и обращения, которые имеют место в тематике ОСАГО. Их объем как раз вырос не просто на 19%, а на 19,5%. Это так называемая проблема, когда при нарушении своей обязанности страховщиком по натуральному ремонту пострадавшего транспортного средства потребитель имеет право взыскать уже убытки по рыночной стоимости и без учета износа транспортного средства. Проблема накапливалась в предшествующие годы. Вы знаете, что совсем недавно Конституционный суд РФ рассмотрел по обращению одной из страховых организаций (СК "Т-Страхование" - ИФ) возникшую коллизию, принял решение, дал необходимые в этой части разъяснения. И во исполнение постановления Конституционного суда должен быть подготовлен законопроект, который будет реализовывать те позиции, которые изложены", - пояснил Воронин.

Как сообщалось со ссылкой на решение КС РФ по этому спору, было дано разъяснение о неправомерности взыскания по решению судов со страховщиков в рамках урегулирования убытков по ОСАГО сумм свыше страхового лимита, установленного федеральным законом об ОСАГО в пределах 400 тыс. рублей по имущественному вреду. Депутаты Госдумы в развитие решения КС РФ готовят законопроект с поправкой на эту тему.

По оценке Воронина, после принятия изменений в законодательство, закрытия прежней возможности для злоупотребления правом данная практика сойдет на нет, снизится, соответственно, и количество обращений по этой линии споров в ОСАГО.

Вторая причина роста обращений также связана со сферой автострахования и активностью третьих лиц, которые обращаются к финансовому уполномоченному под видом потребителя."Это наше предположение косвенно подтверждается последовательным ростом объема бумажных обращений, поступающих в службу. В 2025 году их доля составила 52% от общего числа обращений, но когда мы стартовали, у нас почти 90% было электронных обращений. Когда такая лазейка была освоена третьими лицами, то у нас практически наполовину стало больше обращений", - привел данные Воронин.

Он добавил, что анализ поданных обращений показал, что в 2025 году в службу было направлено 61,3 тыс. обращений с признаками третьих лиц по сравнению с 46 тыс. обращений в 2024 году. Воронин напомнил, что для потребителей рассмотрение споров финуполномоченными проходит бесплатно. Посредники должны платить за рассмотрение споров и в поисках выгоды выдают себя за потребителей. Сделать это проще всего, используя возможности почтовых отправлений, без идентификации на портале Госуслуг.

Третья причина роста числа обращений потребителей касается кредитных учреждений или банков, здесь количество обращений в 2025 году к предшествующему году выросло на 39%, но в абсолютных цифрах всего на 6 тыс.

Рост этого показателя Воронин связал со спорами, "связанными со списанием денежных средств со счетов граждан без их добровольного согласия, в том числе и путем мошенничества". Кроме того, наблюдается рост числа обращений в отношении банков в связи с требованиями возврата платы за дополнительные навязанные услуги, в которых клиент не нуждался.

"Не все знают, что служба рассматривает претензии граждан, которые потеряли свои средства с вкладов, в том числе и в результате мошеннических действий. Мы не оперативно-розыскная служба, мы не ищем мошенников, мы не привлекаем их к ответственности, мы не подменяем деятельность следственных органов, но мы проверяем, насколько банки, проводя операции, к сожалению, под воздействием мошенников, в отношении потребителей соблюдали те требования осторожности, предусмотрительности, которые им предъявляются в типичности операции, в то время когда она производится. Есть определенные требования, которые установлены ЦБ, они предъявляются к банкам, и мы проверяем их исполнение по жалобам граждан. Если эти требования не были соблюдены, мы считаем, что банк виновен в том, что он допустил мошенническое действие, и он компенсирует соответствующую потерю. Мало кто об этом знает, но можно обратиться в таком безнадежном случае для защиты к финансовым уполномоченным. И там, где для этого есть основания, - а они не везде присутствуют - мы свои решения выносим", - добавил Воронин.

Четвертая причина - это рост числа обращений в отношении негосударственных пенсионных фондов, продолжил он. "Хотя в абсолютном выражении этот рост, который по НПФам был, нельзя признать значительным, но он имел место - на 20% в сравнении с предшествующим годом, и это во многом связано с ростом обращений граждан о незаконных переводах средств пенсионных накоплений", - пояснил Воронин. Он также признал, что были обращения к финуполномоченным, связанные со злоупотреблениями доверием клиентов со стороны финконсультантов, которые вместо накопительных счетов в банках оформляли пенсионерам участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Решения финансового уполномоченного, согласно статистике службы за прошлый год, в 68,6% выносились в пользу финансовых организаций, 31,4% - в пользу потребителей.

Распределение долей стабилизировалось, показатели сохраняются примерно на одном уровне в 2024 и в 2025 годах, констатировал Воронин.