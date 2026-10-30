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ВТБ завершил финансовое оздоровление БМ-банка

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ завершил санацию БМ-банка, продолжает искать пути интеграции этой кредитной организации, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы на 30 сентября полностью завершили процедуру финансового оздоровления бывшего Банка Москвы, который у нас называется БМ-банк. Мы возвратили на 30 сентября по сроку депозит АСВ (Агентства страхования вкладов - ИФ) и подали все документы на официальный выход из плана финансового оздоровления, который после решения совета директоров Банка России и совета директоров АСВ вступит в своё реальное действие", - сообщил Пьянов журналистам.

Он отметил, что все предусмотренные планом финансового оздоровления резервы были досозданы.

"Мы будем стараться возвратить эту кредитную организацию на рельсы присоединения так быстро, насколько это будет возможно", - сказал первый зампред, отметив, что это остается стратегической целью.

"Завершение санации будет свободно от требований присоединения. Как только мы найдём способ, вы увидите его, в подготовительных действиях. Пока этот способ не найден", - отметил Пьянов.

ВТБ в прошлом году был вынужден пересмотреть стратегию действий в отношении БМ-банка из-за решения лондонского суда по субординированным еврооблигациям банка "ФК Открытие" (БФКО). Речь идет о выпуске облигаций 2012 года на $500 млн с погашением в 2019 году. Они были списаны из-за финансового оздоровления БФКО. БМ-банк - правопреемник БФКО - проиграл этот суд в Лондоне. "В том виде, в котором мы планировали - просто фронтальное присоединение БМ-банка к ВТБ осенью 2026 года - оно в такой неизменной форме не состоится", - говорил Пьянов в июле прошлого года.

БМ-банк был образован в рамках процесса реорганизации и финансового оздоровления Банка Москвы, акции которого группа ВТБ приобрела в 2011 году. После ухода председателя правления Банка Москвы Андрея Бородина на балансе банка были обнаружены проблемные активы на суму 366 млрд рублей, что привело к санации кредитной организации. Чтобы закрыть "дыру" в капитале банка, ЦБ предоставил депозит на 295 млрд рублей по льготной ставке 0,51% годовых на срок до 2026 года.

БМ-банк ВТБ Дмитрий Пьянов
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