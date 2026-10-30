Поиск

США завершили высвобождение нефти из SPR в рамках соглашения с МЭА

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США заключило контракты на 40 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), завершив выполнение обязательств по высвобождению 172 млн баррелей, сообщило ведомство.

"Эта мера входит в согласованную акцию стран - членов Международного энергетического агентства, предусматривающую использование стратегических запасов общим объемом 400 млн баррелей", - напоминает Минэнерго.

Одновременно США обеспечили обязательства по возврату в резерв более 216 млн баррелей нефти, начиная с начала 2027 года. По оценке Минэнерго, стоимость возвращаемой нефти превышает $4 млрд.

Нефть в рамках заключенных контрактов будет поставляться из хранилищ SPR Big Hill и Bryan Mound. Минэнерго будет координировать отгрузки с компаниями-получателями, операторами трубопроводов и терминалов, а также нефтеперерабатывающими предприятиями.

Объявленная программа является частью мер администрации США по поддержанию стабильности энергоснабжения и сохранению готовности стратегического резерва к возможным перебоям с поставками, отмечается в сообщении.

В марте участники МЭА договорились высвободить из стратегических резервов 400 млн баррелей нефти для стабилизации рынка на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В том числе Штаты обязались выделить 172 млн баррелей. Минэнерго США планировало завершить обещанное высвобождение нефти из резервов еще в июне, однако тогда получило от компаний заявки лишь на 500 тыс. баррелей нефти из предложенных 40 млн баррелей.

По официальным данным, объем нефти в SPR на середину октября опустился до 282,7 млн баррелей и находится на минимуме с октября 1982 года.

Минэнерго США МЭА SPR Bryan Mound SPR Big Hill
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Криптобиржа KuCoin запретила операции пользователям из России и Белоруссии

Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

 Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

ВТБ дает 25-30% на "гомеопатическое" снижение ставки ЦБ в декабре

"Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

 "Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

ВТБ за девять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 408 млрд рублей

Brent подорожала до $116,11 за баррель

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, кроме испанского IBEX 35

 Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, кроме испанского IBEX 35

Минфин передумал вводить одновременно с 22%-м НДС новый таможенный сбор для e-commerce

 Минфин передумал вводить одновременно с 22%-м НДС новый таможенный сбор для e-commerce

В Минфине не видят смысла повышать налоги для нефтегазовых компаний

 В Минфине не видят смысла повышать налоги для нефтегазовых компаний

Прекратившая полеты AirBridgeCargo может заняться сдачей в аренду авиадвигателей

 Прекратившая полеты AirBridgeCargo может заняться сдачей в аренду авиадвигателей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12669 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4007 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов