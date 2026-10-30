США завершили высвобождение нефти из SPR в рамках соглашения с МЭА

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США заключило контракты на 40 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), завершив выполнение обязательств по высвобождению 172 млн баррелей, сообщило ведомство.

"Эта мера входит в согласованную акцию стран - членов Международного энергетического агентства, предусматривающую использование стратегических запасов общим объемом 400 млн баррелей", - напоминает Минэнерго.

Одновременно США обеспечили обязательства по возврату в резерв более 216 млн баррелей нефти, начиная с начала 2027 года. По оценке Минэнерго, стоимость возвращаемой нефти превышает $4 млрд.

Нефть в рамках заключенных контрактов будет поставляться из хранилищ SPR Big Hill и Bryan Mound. Минэнерго будет координировать отгрузки с компаниями-получателями, операторами трубопроводов и терминалов, а также нефтеперерабатывающими предприятиями.

Объявленная программа является частью мер администрации США по поддержанию стабильности энергоснабжения и сохранению готовности стратегического резерва к возможным перебоям с поставками, отмечается в сообщении.

В марте участники МЭА договорились высвободить из стратегических резервов 400 млн баррелей нефти для стабилизации рынка на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В том числе Штаты обязались выделить 172 млн баррелей. Минэнерго США планировало завершить обещанное высвобождение нефти из резервов еще в июне, однако тогда получило от компаний заявки лишь на 500 тыс. баррелей нефти из предложенных 40 млн баррелей.

По официальным данным, объем нефти в SPR на середину октября опустился до 282,7 млн баррелей и находится на минимуме с октября 1982 года.