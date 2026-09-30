США высвобождают последние 40 млн баррелей нефти из резерва в рамках соглашения МЭА

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США предложит энергетическим компаниям до 40 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), говорится в сообщении ведомства.

Это последняя партия американской нефти, высвобождаемая в соответствии с соглашением, заключенным в рамках Международного энергетического агентства (МЭА).

В марте участники МЭА договорились высвободить из стратегических резервов 400 млн баррелей нефти для стабилизации рынка на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В том числе Штаты обязались выделить 172 млн баррелей.

Минэнерго США планировало завершить обещанное высвобождение нефти из резервов еще в июне, однако тогда получило от компаний заявки лишь на 500 тыс. баррелей нефти из предложенных 40 млн баррелей.

В этот раз заявки принимаются до 6 октября.

В рамках подобных сделок с Минэнерго, компании получают нефть в долг и возвращают ее в дальнейшем с премией в виде дополнительных баррелей.

Согласно официальным данным, объем нефти в SPR опустился ниже 284 млн баррелей и находится на минимуме с 1982 года.