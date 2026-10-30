ВТБ сохраняет параметры допэмиссии для сделки с Wildberries-Russ

Она пройдет по нижней границе ранее объявленного диапазона в 300 млрд рублей, заявил первый зампред правления банка Пьянов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ сохраняет параметры допэмиссии акций для сделки с Wildberries-Russ (RWB), она пройдет по нижней границе ранее объявленного диапазона в 300 млрд рублей, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Параметры допэмиссии остаются неизменными, будет производиться по цене 87 рублей за акцию. Примерно по нижней границе диапазона в 300 млрд произойдёт. Соответственно, будет потрачена на приобретение финансовых активов, поэтому на достаточность капитала существенно не повлияет", - сообщил Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.

ВТБ и группа RWB в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке маркетплейса с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки банк привлечет финансирование на рынке через SPO. По открытой подписке он может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу. Цена размещения была утверждена годовым собранием акционеров в конце июня. Объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей.