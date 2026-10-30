"Самолет" пока остается единственным крупным проблемным кейсом в портфеле ВТБ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ, помимо девелопера "Самолет", больше не видит в своем портфеле крупных заемщиков, испытывающих подобные сложности с обслуживанием долга, заявил на конференц-звонке с аналитиками первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"На моем радаре крупные имена такого масштаба, которые потребовали бы такого механизма на данный момент отсутствуют. То есть это пока единственный крупный кейс, который будет попадать (под реструктуризацию - ИФ), по моему пониманию, в нашем портфеле на краткосрочном горизонте", - сообщил он.

Ранее он сообщил, что "Самолет" может стать первым крупным кейсом комплексной санации в рамках нового законодательного механизма. По словам первого зампреда ВТБ, конвертация задолженности девелопера в акции маловероятна из-за введения регулирования вложений банков в иммобилизованные активы.

О проблемах у "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в России, стало известно в начале 2026 года. Девелопер в конце сентября напугал рынок уже вторым в этом году случаем задержки выплаты по облигациям, которую, как и весной, "Самолет" объяснил техническими причинами - "поздним зачислением средств".