Поиск

Глава ВТБ считает, что девелопер "Самолет" может справиться с проблемами за несколько лет

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сложности с обслуживанием долга девелопером "Самолет" - временные, в течение нескольких лет компания может справиться с этой ситуацией, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Достаточно много нашумела ситуация с компанией "Самолёт", в которой мы являемся кредиторами, тоже наряду, правда, с тремя-четырьмя другими банками. Но и там, мы считаем, что эта ситуация временная и что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительных усилиях менеджмента компания в состоянии в течение нескольких лет поправить свою ситуацию и выйти на нормальные показатели для обслуживания долга", - сказал он в рамках бизнес-диалога с клиентами.

В начале февраля стало известно, что "Самолет" в январе обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа. Среди проблем, с которым столкнулся девелопер, в письме назывались изменение принципов льготной ипотеки, повышение ключевой ставки, "потребительский терроризм", изъятие в рамках судебного решения крупного проекта в Новой Москве, смерть основного акционера (Михаил Кенин, 30%) в 2025 году.

21 января вице-премьер Александр Новак поручил Минфину, Минстрою и Минэкономраазвития проработать и представить в правительство согласованные предложения.

24 февраля Минфин сообщил, что чиновники и банки-кредиторы "Самолета" не увидели у девелопера драматических финансовых сложностей.

"Состоялось очередное заседание подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей. Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО "ГК "Самолет". По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК "Самолет" сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками", - сообщило ведомство.

Андрей Костин ВТБ Минфин Самолет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

