Рынок акций превысил 2510п по индексу МосБиржи, завершив неделю и месяц ростом

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продолжил рост после локальной коррекции, поддержку оказала выросшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent превысил $117,5 за баррель), ряд корпоративных финотчетов, а также ожидания возобновления в ноябре переговорного трека по украинскому урегулированию в трехстороннем формате США-РФ-Украина. Индекс МосБиржи поднялся выше 2510 пунктов после локального снижения в район 2480 пунктов, завершив неделю и месяц ростом.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2513,04 пункта (+0,8%), индекс РТС - 982,73 пункта (+1%). Из индексных акций лидировали в росте в пятницу бумаги "ВК" (+12,3%), МКПАО "Циан" (+6%), АФК "Система" (+3,9%), "Газпрома" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+1,9%) и "ИКС 5" (+1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 октября, составил 80,5573 руб. (-11,88 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,9-2% на фоне роста доллара от ЦБ РФ всего на 0,02 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "АЛРОСА" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,4%), "Русала" (+1,4%), "НЛМК" (+1%), "Татнефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Полюса" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%).

"АЛРОСА" получила чистый убыток по РСБУ за 9 месяцев против прибыли годом ранее, выручка упала на 25%.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. выросла на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,6 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 47,1 млрд руб. (+10,1%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев текущего года составила 457,5 млрд рублей по сравнению с 352,5 млрд рублей годом ранее (рост на 30%), говорится в отчете компании.

Чистая прибыль "Норникеля" за девять месяцев 2026 года по РСБУ выросла в 3,6 раза к данным годичной давности, до 80 млрд рублей, сообщила компания. Выручка ГМК за январь-сентябрь 2026 года составила 869 млрд рублей, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что обусловлено преимущественно динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.

Подешевели в пятницу акции ВТБ (-2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "Хэдхантера" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,1%).

Банк ВТБ в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза - до 182,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль группы за 9 месяцев 2026 года выросла на 7,0% - до 407,5 млрд рублей. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза, предполагавшего сохранение чистой прибыли в январе-сентябре на уровне 380,8 млрд рублей, ее рост в III квартале - на 55,6% - до 155,6 млрд рублей.

ВТБ из-за введения дополнительных надбавок к достаточности капитала вряд ли вернется к распределению 50% чистой прибыли на дивиденды в ранние годы новой стратегии 2027-2029 годов, можно говорить о высоковероятном коэффициенте выплат в размере 25%, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг вечером, что Россия готова воевать с Европой, но не хочет этой войны, а победителей в этой войне вообще не будет. "Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне (с Россией - ИФ) к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка", комментируя свой недавний разговор с руководителями Норвегии и Финляндии.

Президент предупредил сторонников войны с Россией: "Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно и к 2030 году". "А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает", - подчеркнул президент РФ.

При этом Путин также отметил, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой - как с ЕС в целом, так и с отдельными странами.

В настоящее время есть договоренность только о трехсторонних контактах РФ-США-Украина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию Financial Times о том, что в Вашингтоне рассматривают Великобританию, Францию и Германию в качестве переговорщиков от Европы. "Нет, мы условились о том, чтобы возобновить трехсторонние переговоры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какая-то конкретика или контакты по этой теме.

Присутствие представителей Европы в Абу-Даби, даже если они не будут участвовать в трехсторонней встрече по Украине, может осложнить процесс переговоров, так как украинцы и американцы, возможно, будут консультироваться с ними и учитывать их мнение, сказал Ушаков в интервью "Коммерсанту".

Кроме того, Ушаков в интервью ИС "Вести" заявил, что Киев, возобновив попытки ударов по российским НПЗ, игнорирует призывы президента США Дональда Трампа не делать этого.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам в пятницу, что атаки на российские НПЗ могут привести к снижению плановых объемов экспорта российского дизтоплива на мировые рынки в ноябре, но незначительно. Он отметил, что в ноябре Россия планирует экспортировать на мировые рынки 2,1 млн тонн дизтоплива. Однако атаки на НПЗ могут незначительно повлиять на планы.

"Что касается дизеля, это, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок. Это незначительно, но все равно меньше, чем было запланировано", - сказал вице-премьер.

"Это повлияет, безусловно, на мировые рынки. То есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших нефтеперерабатывающих заводов, это в ущерб мировым рынкам, однозначно", - добавил Новак.

Мнение экспертов

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, рынок акций в пятницу компенсировал коррекционные потери четверга на фоне подорожания энергоносителей и сохранения надежд на возобновление переговоров по украинскому конфликту. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил договоренность о трехсторонних контактах России, США и Украины. Одной из тем предстоящих переговоров в Абу-Даби станут взаимные гарантии безопасности. При этом точная дата встречи пока не определена, а возможное присутствие представителей европейских стран, по словам Ушакова, может осложнить переговорный процесс.

Акции VK продолжают дорожать после публикации финансовых результатов 28 октября, обновив максимум с середины августа. За девять месяцев выручка компании увеличилась на 15% г/г (до 128 млрд рублей), EBITDA выросла на 30% (до 20,2 млрд рублей), а чистый долг сократился на 11%. Бумаги "РусГидро" (+2,4%) поддержала сильная отчетность по РСБУ, хотя кредитный портфель компании с начала года вырос на 19% г/г (до 696,7 млрд рублей), что продолжает ограничивать возможности компании по выплате дивидендов. Акции "Газпрома" получают поддержку от подорожания газа. Глава компании Алексей Миллер допустил повышение цен на газ на мировом рынке до $2500 за тысячу кубометров в случае холодной зимы. Акции ВТБ снизились, несмотря на сильные финансовые результаты, потому что первый зампред банка Пьянов заявил, что возвращение к выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов в первые годы стратегии на 2027-2029 годы маловероятно. Наиболее вероятным он назвал коэффициент выплат около 25% из-за необходимости укрепления капитала. Эти заявления разочаровали инвесторов, рассчитывавших на более высокие дивиденды, отметил аналитик.

Из других событий дня стоит выделить сообщение о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе, что усилило опасения относительно безопасности нефтяных перевозок и подтолкнуло котировки "черного золота" к росту. Вице-премьер Александр Новак также сообщил о подготовке продления ограничений на экспорт российского дизеля с исключениями до конца января 2027 года. Кроме того, Мосбиржа объявила, что с 3 ноября запретит короткие продажи акций "МГКЛ" после сильной волатильности бумаг в последние дни.

"На ближайшей торговой сессии ожидаю движения индекса МосБиржи в диапазоне 2490-2560 пунктов, нефти Brent - в коридоре $115-120 за баррель, доллара в районе 79-83 руб./$1. Дальнейшая динамика российского рынка будет зависеть от геополитических новостей, стоимости энергоносителей и реакции инвесторов на корпоративную отчетность", - заключил Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций вечером ускорил рост, отступив от краткосрочных поддержек в ожидании важных геополитических встреч в ноябре.

На западных фондовых площадках в пятницу преобладали продажи, обеспеченные страхами в отношении оправданности инвестиций в IT-компании, которые могут поставить под вопрос развитие среднесрочного восходящего тренда в том числе в США. Индексы МосБиржи и РТС отскочили вверх от ближайших поддержек 2470 пунктов и 965 пунктов соответственно, сохраняя потенциал развития роста в ноябре в случае поступления новых обнадеживающих геополитических сигналов. Российские инвесторы продолжают уделять основное внимание ходу мирных переговоров по украинскому конфликту и санкционным условиям. Важным для рынка остаются также цены на энергоносители и корпоративные истории. Указанные факторы, вероятно, продолжат определять настроения в ноябре и при "бычьем" сценарии могут увести индекс МосБиржи выше 2700 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин, рынок акций РФ вырос на фоне возвращения оптимизма после заявлений о стремлении сторон к завершению конфликта на Украине и новостей о предстоящих переговорах по безопасности. Дополнительную поддержку рынку оказали сильные финансовые отчеты ряда компаний за третий квартал.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме подошел к уровню сопротивления 2522 пункта. При усилении тренда следующими уровнями сопротивления станут уровни 2561 и 2630 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений поддержкой выступит уровень 2430 пунктов, считает Вершинин.

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций, также снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,9%) и США (индексы акций к 19:00 мск снизились на 0,7-3,1% во главе с Nasdaq).

Экономика еврозоны в третьем квартале увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. В годовом выражении рост ВВП составил 1,3%. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали подъема показателя на 0,2% в поквартальном и на 1,1% в годовом сравнении.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растут и завершают месяц в плюсе, инвесторы опасаются эскалации ближневосточного конфликта после промежуточных выборов в Конгресс США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $117,52 за баррель (+2,3% и -0,4% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $104,11 за баррель (+2,1% и -0,8% накануне). Срок обращения декабрьских контрактов на Brent истекает с закрытием рынка в пятницу.

За октябрь цена Brent выросла более чем на 13%, WTI - на 15%.

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана.

Аналитики опасаются, что Белый дом может активизировать их после промежуточных выборов в Конгресс, отметил Оле Хансен из Saxo Bank. "С приближением выборов на нефтяном рынке нарастает нервозность", - сказал он. Голосование состоится в начале ноября.

Между тем Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о пожаре, возникшем на судне в Ормузском проливе у берегов Омана. Как отмечает Reuters, танкер был атакован начиненным взрывчаткой катером.

Тем временем делегация из Катара вернулась в Тегеран, чтобы вновь обсудить условия урегулирования американо-иранского конфликта, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что передал Вашингтону через посредников план, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Южный Кузбасс" (+10%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+8,1%), ПАО "Единый гарантирующий поставщик" (+5,6% и +13,2% "префы"), "Самараэнерго" (+5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+3,4%), "Юнипро" (+3,4%), "Нижнекамскнефтехима" (+3,2% и +3,3% "префы").

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") по РСБУ в январе-сентябре 2026 года составила 3,7 млрд рублей против 8,3 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 2,2 раза. Выручка сократилась на 0,4% - до 78,3 млрд рублей.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в январе-сентябре 2026 года признало убыток от обесценения активов в размере 1,27 млрд рублей, говорится в отчетности компании по РСБУ. За эти девять месяцев на производственной площадке НКНХ в Нижнекамске (Татарстан) произошли инциденты, в результате которых были повреждены технологическое оборудование, а также отдельные здания и сооружения, отмечается в пояснениях к отчетности. Сумма обесценения впоследствии может быть уточнена, говорится в документе.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (+2,4%) по РСБУ за девять месяцев 2026 г. увеличилась в 1,62 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71,09 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 26,3%, до 158,1 млрд руб. Выручка составила 247,69 млрд руб. (+17%).

Подросли акции ГК "Самолет" (+0,2%) на фоне заявлений ВТБ о новом механизме санации компании, обремененной долгами. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что задолженность девелопера "Самолет" может быть урегулирована в рамках нового механизма комплексной санации. "Мы являемся вторым по величине кредитором этой группы компаний с большим отрывом от первого кредитора по объему кредитования и объему лимитов. В действиях с этим застройщиком мы будем ориентироваться на позицию главного кредитора. Считаем, что кейс "Самолета" будет первым крупным - возможно, вообще первым - кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве", - сообщил Пьянов журналистам.

Он напомнил, что закон позволяет крупным кредиторам запустить заключение комплексного соглашения о санации с участием в нем других кредиторов. "Поэтому мы полагаем, что статья 31.1 закона 127-ФЗ будет применена в отношении этой группы компаний", - отметил первый зампред ВТБ.

По его словам, конвертация задолженности девелопера в акции маловероятна из-за введения регулирования вложений банков в иммобилизованные активы.

ПАО "ТГК-2" (+1,8%) в январе-сентябре 2026 года получило 1,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 15,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 18% - до 41,7 млрд рублей.

Акции ПАО "МГКЛ" (-10%) в пятницу продолжили обновлять минимумы на новостях, что компания допустила первый технический дефолт при выплате 21-го купона облигаций серии 001Р-07 на сумму 24 млн 660 тыс. рублей, о чем компания сообщила на ленте раскрытия информации. Компания пока не раскрывает причину неисполнения обязательства, подтверждая только непоступление денежных средств на выплату купона в Национальный расчетный депозитарий.

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (-4,4%) в январе-сентябре 2026 года получило 54,4 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 88 раз ниже уровня аналогичного периода прошлого года (4,74 млрд рублей), говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка увеличилась на 4,9%, составив 65,21 млрд рублей.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (акции не изменились) в январе-сентябре 2026 года получила 9,73 млрд рублей чистого убытка, тогда как в аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль составляла 2,85 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка сократилась на 16,4%, до 49,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 68,43 млрд рублей (из них 9,14 млрд рублей пришлось на акции "ВК", 8,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,26 млрд рублей на акции ВТБ).