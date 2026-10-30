Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос перед выходными днями и в ожидании новостей на тему урегулирования украинского конфликта. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,0715 руб., что на 12,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 31 октября на 11,88 копейки, до 80,5573 руб., и уменьшил курс евро на 15,64 копейки, до 89,6603 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"На этой неделе волатильность на валютном рынке была повышенной, рубль варьировался в диапазоне 12-12,24 за юань. В четверг курс краткосрочно опускался ниже 12 руб./юань впервые с начала августа, однако закрепиться там не смог. Поддержку национальной валюте, по всей видимости, оказывали повышенные продажи выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат (28 октября), а также поступление выручки от ранее выросших экспортных цен на нефть (+37% м/м в сентябре - до $92 за баррель, по данным Минэкономразвития). В ближайшее время дополнительным фактором влияния на курс станет изменение объемов операций Минфина в рамках бюджетного правила (параметры будут объявлены 5 ноября). По нашим оценкам, совокупный объем покупок валюты ЦБ и Минфина может вырасти до 15-20 млрд рублей в день с текущих 12,1 млрд рублей в день, что может ограничить возможности для дальнейшего укрепления рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Участники рынка продолжили анализировать новостную повестку на тему урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин открыт к контактам со всеми в интересах выхода на мирную траекторию украинской проблемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирную траекторию украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов", - сказал Песков журналистам.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщение о том, то США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как вероятных представителей Европы на переговорах по поводу Украины, Песков отметил, что "это ни с кем не обсуждалось".

При этом он допустил, что участие Европы в переговорах по украинскому урегулированию на какой-то стадии потребуется. "И они (переговоры в Абу-Даби) пройдут в трехстороннем формате. На какой-то стадии, да, подключение европейцев потребуется", - сказал Песков в интервью ИС "Вести". "Но пока об этом никто предметно не говорил", - отметил он.

В настоящее время есть договоренность только о трехсторонних контактах РФ-США-Украина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию Financial Times о том, что в Вашингтоне рассматривают Великобританию, Францию и Германию в качестве переговорщиков от Европы по украинскому урегулированию.

"Нет, мы условились о том, чтобы возобновить трехсторонние переговоры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какая-то конкретика или контакты по этой теме.

США придерживаются мнения, что Франция, Германия и Британия ("формат E3") с наибольшей вероятностью могут участвовать в переговорах по решению кризиса на Украине, сообщила ранее Financial Times со ссылкой на источники.

"Четыре европейских дипломата заявили, что США и Украина видят "формат E3" в качестве наиболее вероятной группы для роли в переговорах. Но как сказали дипломаты, перспективы того, что три наиболее влиятельные страны Европы будут представлять весь континент, могут вызвать отчуждение у более малых европейских государств", - информирует издание.

Один из собеседников FT рассказал, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Киев в сентябре договорились с украинскими властями о представительстве Европы за счет E3. Однако в европейских странах не все согласны с данным подходом.

Цены на нефть активно растут вечером в пятницу и завершают месяц в плюсе, инвесторы опасаются эскалации ближневосточного конфликта после промежуточных выборов в Конгресс США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дорожают на 2,32%, до $117,53 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличиваются к этому времени на 2,13%, до $104,16 за баррель.

За октябрь цена Brent выросла более чем на 13%, WTI - на 15%.

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана.

Тем временем делегация Катара вернулась в Тегеран, чтобы вновь обсудить условия урегулирования американо-иранского конфликта, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что передал Вашингтону через посредников план, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 30 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 5 базисных пунктов - до 14,04% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в пятницу не изменилась относительно предыдущих торгов, оставшись на отметках 14,04% и 14,17% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 14,55% годовых.