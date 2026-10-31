Мосбиржа считает запуск торгов криптовалютами в РФ своевременным

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа", которая планирует начать торги криптовалютами с 1 декабря, считает их запуск в РФ своевременным и ожидает устойчивый спрос со стороны инвесторов, заявил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин.

"Каждую неделю какая-нибудь криптобиржа уходит из России или прекращает обслуживание российских клиентов. Поэтому кажется, что очень своевременно регулятор и инфраструктура предоставляют возможность в регулируемом российском контуре российским инвесторам совершать эти операции. Мы уверены, что этот сервис найдет своего клиента и будет достаточно востребован", - сказал он в ходе конференции Smart-Lab.

Блохин напомнил, что Мосбиржа планирует работать с партнерскими цифровыми депозитариями. "Хранение, учет криптовалюты будет осуществляться по линии цифрового депозитария", - отметил топ-менеджер биржи.

"Все очень четко осознают риски, понимают, как с ними работать. Поэтому я уверен, что сервис, который будет предоставлен профучастниками, будет отвечать самым высоким стандартам", - добавил он.

"Мы планируем запустить торги удовлетворяющими критериям регулятора для допуска неквалифицированных инвесторов криптовалютами - биткоином, эфиром и USDT. Торги будут проводиться по максимально возможному времени - с 6:50 до 23:50 мск", - сказал Блохин журналистам в кулуарах конференции.

В вопросе оценки потенциального спроса Мосбиржа ориентируется на опыт торговли фьючерсами на криптоинструменты. "Мы видим, что спрос достаточно постоянен", - отметил топ-менеджер.

Мосбиржа также предоставит возможность совершения операций своп. "Мы предоставим участникам рынка цифровых валют возможность проведения операций своп - инструментом управления ликвидностью. Если на рынке акций, это, как правило операция репо, то на валютном рынке это операция своп", - добавил Блохин.