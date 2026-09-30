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Суд арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса" по делу главы совета директоров

Суд арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса" по делу главы совета директоров
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса", принадлежащий председателю совета директоров компании Игорю Мартышову и трем топ-менеджерам компании, обвиняемым в мошенничестве.

"По ходатайству следователя арест наложен на акции компании "ЕвроТранс", принадлежащие Игорю Мартышову, Николаю Дорошенко, Сергею и Олегу Алексеенковым", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Таким образом, обеспечительные меры наложены на более 70 млн акций Мартышова (44,1%), 7,3 млн акций заместителей председателя совета директоров Николая Дорошенко и Сергея Алексеенкова (по 4,6% у каждого), а также на 2,5 млн акций члена совета директоров компании Олега Алексеенкова (1,6%).

Общее количество акций компании составляет 159,15 млн штук.

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Мартышов, Дорошенко и Алексеенковы ранее были арестованы по делу о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. По делу также проходят бывшие замначальника Главного управления МВД России по Московской области - начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД по Московской области полковник Алексей Суяров и глава отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковник Анна Левина. Они содержатся под домашним арестом.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все трое сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), занимается Следственный департамент МВД России.

Мартышов является мажоритарным акционером "ЕвроТранса": согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, его доля в УК компании составляет 44,1%.

"ЕвроТранс" последние месяцы испытывает финансовые трудности с обслуживанием своего публичного долга. Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых перевалил за 37 млрд руб.

ЕвроТранс Игорь Мартышов
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