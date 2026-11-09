Рубль утром опускается в паре с юанем вслед за подешевевшей нефтью

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль опускается вслед за подешевевшей нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,315 руб. (+3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,99 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль, скорее всего, останется под давлением в начале этой недели, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

Основные мировые валюты укрепились по отношению к рублю на прошлой неделе. Кроме снижения предложения со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат, поддержку им, на взгляд экспертов банка, оказали снижение цен на нефть, а также публикация параметров операций в рамках бюджетного правила.

Пара юань/рубль оттолкнулась от поддержки на уровне 12 руб./юань и смогла выйти в середину диапазона 12-12,5 руб./юань, а доллар поднялся до 82 руб./$1, констатируют эксперты.

"В начале этой недели не исключаем сохранения давления на рубль. Это может привести к подъему юаня к верхней границе диапазона 12-12,5 руб. и закреплению доллара выше 83 руб., - прогнозируют стратеги ПСБ. - Однако ближе к концу недели ожидаем роста предложения на рынке - благоприятные уровни для конвертации могут подтолкнуть экспортеров увеличить продажи валюты, что сбалансирует рынок на достигнутых уровнях и может даже позволить рублю отыграть часть потерь".

Стороны украинского конфликта очень близки к достижению договоренностей, заявил президент США Дональд Трамп. "Я верю, что мы очень близки к заключению сделки", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS News. "Я верю, что эта война закончится, и закончится она скоро", - добавил Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта может быть достигнут прогресс. "Возможно, завтра в Абу-Даби, когда там будут Джаред (Кушнер - ИФ) и Стив (Уиткофф - ИФ), можно будет добиться некоторого прогресса", - заявил Рубио журналистам.

В переговорах по Украине в Абу-Даби от России примут участие помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

В пятницу они были приглашены на совещание президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Президент сообщил что пригласил на совещание коллег, которые примут участие в переговорах в Абу-Даби.

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник после обвала по итогам минувшей недели.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве торгуются по $97,13 за баррель, что на 1,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,63%, до $90,24 за баррель.

За прошлую неделю Brent рухнула на 16%, рекордными темпами с 2020 года. В денежном выражении падение стало максимальным как минимум с 1988 года. Котировки WTI за неделю снизились на 13%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказала победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Трейдеры и аналитики полагают, что это снизит вероятность возобновления военных действий против Ирана.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и достигло 463 единиц, что является максимумом с мая 2025 года. Число газовых буровых также выросло на одну и составило 131 единицу.