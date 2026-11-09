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Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник умеренно растет на ожиданиях трехсторонних переговоров РФ-США-Украина 10-11 ноября по украинскому урегулированию, фактором поддержки также выступают вышедшие в субботу данные Росстата о замедлении годовой инфляции, которые подогревают ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ; сдерживает покупателей возобновившая снижение нефть (январский фьючерс на Brent просел к $97 за баррель).

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2476,82 пункта (+0,5%), индекс РТС - 949,92 пункта (+0,5%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+2,9%), "Русала" (+2%), "НЛМК" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), ВТБ (+1,3%), "Газпрома" (+0,9%), но просели перегретый на прошлой неделе акции "ВК" (-4,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 ноября, составляет 82,1386 руб. (+34,39 копейки).

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