Цены на бензин в РФ с 3 по 9 ноября снизились на 0,78%, ДТ подорожало на 0,33%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 3 по 9 ноября снизились относительно предыдущей недели на 0,78% после того, как упали на 2,04% с 27 октября по 2 ноября, просели на 1,63% с 20 по 26 октября, понизились на 0,69% с 13 по 19 октября, символически росли на 0,01% с 6 по 12 октября, поднимались на 0,29% с 29 сентября по 5 октября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 9 ноября составил 15,24% при общей инфляции за этот же период в 6,33%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 9 ноября была на уровне 74,11 руб. (на 2 ноября - 74,84 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 70,01 руб. (70,71 руб.), АИ-95 - 76,29 руб. (77,08 руб.), АИ-98 - 103,97 руб. (104,10 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 3 по 9 ноября выросли на 0,33% после снижения на 0,15% с 27 октября по 2 ноября, на 0,05% с 20 по 26 октября, на 0,09% с 13 по 19 октября. До этого ДТ дешевело на 0,04% с 6 по 12 октября, на 0,07% с 29 сентября по 5 октября.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 13,52%.

Средняя цена ДТ в стране на 9 ноября равнялась 86,63 руб. за литр (на 2 ноября - 86,38 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).