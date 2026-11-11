Плодоовощная продукция в РФ с 3 по 9 ноября подорожала в среднем на 1,6%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Плодоовощная продукция в период с 3 по 9 ноября 2026 года подорожала в среднем на 1,6% против роста на 1,3% неделей ранее, сообщил Росстат.

В частности, цена на огурцы выросла на 9,4% (против 6,2% неделей ранее), на помидоры - на 3,7% (4,1%), капусту белокочанную - на 1,3%, морковь - на 0,9%, лук репчатый - на 0,7%, бананы - на 0,5% (1,0%), свеклу столовую на 0,3% и картофель на 0,1% (0,5%).

Одновременно снизились цены на яблоки - на 1,0% (аналогично к прошлой неделе).

В результате по отношению к концу 2025 года цены на огурцы снизились на 32,7%, а цены на яблоки в настоящее время на 8,3% ниже, чем в начале года.

Помидоры подорожали на 7,9%, морковь на 14,45%, свекла на 16,2%, бананы на 6,16%, капуста на 8,19%, картофель на 9,6%, лук - на 13,8%.

В 2025 году плодоовощная продукция в РФ подешевела на 8,8%.