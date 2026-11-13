Goldman Sachs ожидает подъем S&P 500 до 8700 пунктов в 2027 году

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs прогнозируют повышение фондового индекса S&P 500 до 8700 пунктов в ближайшие 12 месяцев.

По их мнению, более привлекательная оценка стоимости акций после недавней масштабной распродажи должна способствовать получению положительной доходности, даже несмотря на замедление темпов роста корпоративных прибылей.

Значение S&P 500 на закрытие торгов в четверг составляло 7592,4 пункта. Новый прогноз подразумевает подъем более чем на 14% с этого уровня.

Недавняя распродажа акций крупнейших технологических компаний была спровоцирована опасениями относительно возможного замедления строительства центров обработки данных после победы демократов на выборах в Конгресс США на прошлой неделе.

Эксперты считают, что рост прибыли компаний в мире может замедлиться как минимум вдвое в следующем году, в том числе в США - до 11% с 36% в этом году.

Хотя сокращение расходов крупнейших облачных провайдеров (гиперскейлеров) окажет давление на прибыль компаний, связанных с инфраструктурой для искусственного интеллекта, в целом фондовый рынок продолжит расти в 2027 году. Этому будут способствовать более привлекательная стоимость акций, умеренный (пусть и замедляющийся) рост корпоративной прибыли и экономики, а также снижение доходности облигаций и ослабление инфляции.

Goldman Sachs сохраняет рекомендацию "выше рынка" для США и Японии, "нейтральную" - для Азии и развивающихся рынков, "ниже рынка" - для Европы.