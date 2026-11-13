Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне стабильной нефти. Участники рынка при этом оценивают новости относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,35 руб. (-6,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,09 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон 12-12,5 руб. за юань пока продолжит оставаться актуальным для валютной пары юань/рубль, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем продолжения движения юаня в диапазоне 12-12,5 рубля. При этом национальная валюта может умеренно укрепиться, чему будет способствовать стабилизация цен на нефть, улучшение ожиданий по геополитике, а также постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров (текущие уровни привлекательны для конвертации валютной выручки), - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что во второй половине ноября видим возможности для более существенного роста рубля, что может привести к возвращению юаня в район 12 рублей".

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам трех дней обсуждений украинского урегулирования заявил, что между Москвой и Киевом сохраняются серьезные разногласия, однако есть и прогресс. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец украинскому конфликту.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встречались с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Позже в Ирландии они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.

По словам Кушнера, детали по новому раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта могут стать известны в ближайшее время. "Мы ожидаем, что в ближайшее время мы объявим о ходе переговоров, расписании и дополнительных деталях", - написал он в соцсети X.

Кушнер подчеркнул, что была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров по Украине. "Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и определении пути продвижения вперед", - добавил он.

Цены на нефть

Цены на нефть демонстрируют лишь небольшую смешанную динамику утром в пятницу после существенного роста по итогам предыдущей сессии. В четверг нефть Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,6%.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве торгуются по $96,01 за баррель, что на 0,22% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,21%, до $88,54 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам в четверг оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что США "получили их (иранские - ИФ) деньги", а также контролируют Ормузский пролив.

При этом пролив остается опасным для судоходства. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о взрывах на двух нефтяных супертанкерах с 4 млн баррелей нефти на борту, пытавшихся в ночь на четверг пересечь пролив по не одобренному Тегераном маршруту.

Кроме того, йеменские хуситы сообщили о двух атаках против объектов энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. Первая атака с помощью беспилотника была направлена на насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", а вторая - на нефтяной объект в Янбу, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари в соцсети X.

Между тем опубликованный накануне еженедельный доклад Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США показал существенный рост коммерческих запасов как нефти, так и продуктов нефтепереработки в стране по итогам предыдущей недели.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,657 млн баррелей, максимальными темпами с августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 1,799 млн баррелей, дистиллятов - на 4,071 млн баррелей. Эксперты ждали сокращения запасов бензина на 0,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.