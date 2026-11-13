Нефть Brent подешевела до $95,52 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после существенного роста по итогам предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве торгуются по $95,52 за баррель, что на $0,3 (0,31%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подорожали на $3,06 (3,3%), до $95,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,51 (0,57%), до $88,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $2,21 (2,6%), до $88,74 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам в четверг оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что США "получили их (иранские - ИФ) деньги", а также контролируют Ормузский пролив.

При этом пролив остается опасным для судоходства. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о взрывах на двух нефтяных супертанкерах с 4 млн баррелей нефти на борту, пытавшихся в ночь на четверг пересечь пролив по не одобренному Тегераном маршруту.

Кроме того, йеменские хуситы сообщили о двух атаках против объектов энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. Первая атака с помощью беспилотника была направлена на насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", а вторая - на нефтяной объект в Янбу, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари в соцсети X.

Между тем опубликованный накануне еженедельный доклад Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США показал существенный рост коммерческих запасов как нефти, так и продуктов нефтепереработки в стране по итогам предыдущей недели.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,657 млн баррелей, максимальными темпами с августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 1,799 млн баррелей, дистиллятов - на 4,071 млн баррелей. Эксперты ждали сокращения запасов бензина на 0,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.