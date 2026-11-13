Минфин предложил штрафовать банки за неверные сведения о счетах клиентов, переданные в налоговую

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил ввести штрафы для банков за передачу в налоговые органы сведений о счетах и электронных кошельках клиентов, которые не совпадают с данными самого банка: 132 тыс. руб. по счетам и 105 тыс. руб. по электронным кошелькам, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок.

По словам собеседника агентства, поправки в Налоговый кодекс Минфин предложил ко второму чтению законопроекта (N617-9), который входит в бюджетный пакет.

Сейчас банки обязаны сообщать налоговым органам об открытии и закрытии счетов, вкладов и электронных кошельков клиентов. При этом штрафы в НК предусмотрены только за несообщение таких сведений в срок: 40 тыс. руб. по счетам и вкладам и столько же по электронным кошелькам. Законопроект в редакции первого чтения повышает эти штрафы до 132 тыс. руб. и 105 тыс. руб. соответственно.

Поправки ко второму чтению вводят отдельную ответственность за сведения, которые переданы вовремя, но не совпадают с данными банка. Речь идет о расхождениях в наименовании организации, номере счета, ИНН, ОГРН, а для граждан - в фамилии, имени, отчестве, дате рождения и реквизитах паспорта. Штраф составит 132 тыс. руб. по счетам и вкладам и 105 тыс. руб. по электронным кошелькам. Такие же штрафы грозят оператору платформы цифрового рубля в отношении счетов цифрового рубля.

Банк освобождается от штрафа, если сам обнаружит ошибку и направит в налоговый орган исправленные сведения раньше, чем узнает, что расхождение выявила налоговая.

Кроме того, поправки распространяют на счета граждан штраф за открытие счета при отсутствии сведений об ИНН клиента. Сейчас эта норма касается организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Штраф составит 66 тыс. руб. (сейчас 20 тыс. руб.).

В случае принятия нормы о новых штрафах вступят в силу с 1 сентября 2027 г.

Поправки планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в воскресенье.