Стоимость команд "Формулы-1" за год выросла в среднем на 33%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость команд гоночной серии "Формула-1" за последний год выросла в среднем на 33%, по расчетам американского издания Sportico.

Это лучше показателей американских спортивных объединений: Национальной футбольной лиги (+30%), Национальной баскетбольной ассоциации (+28%), Национальной хоккейной лиги (+16%) и Главной лиги бейсбола (+12%). Стоимость международных футбольных клубов за последний год увеличилась в среднем на 11%.

Средняя стоимость команды "Формулы-1" составляет $4,55 млрд. По этому показателю автогонки уступают лишь НФЛ ($9,34 млрд) и НБА ($6,64 млрд).

Ferrari возглавила список с оценкой в $8,2 млрд, что на 28% больше показателя за прошлый сезон. Хотя в текущем сезоне её пилоты занимают лишь четвертое и пятое места в личном зачете, по стоимости самой команды ей нет равных. Ferrari за свою историю в "Формуле-1" становилась победителем Кубка конструкторов 16 раз, однако последний титул был завоеван еще в 2008 году.

Второй по стоимости командой стала Mercedes - $7,75 млрд (рост на 32%). Её пилоты занимают первое и третье места в турнирной таблице.

В пятерку лидеров по стоимости также вошли McLaren ($6,3 млрд, +33%), Red Bull ($5,6 млрд, +30%) и Aston Martin ($4,15 млрд, +38%). Новичок "Формулы-1" - команда Cadillac - замыкает список из 11 участников с оценкой $2,7 млрд.