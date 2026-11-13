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Росстат отметил рост ВВП РФ в III квартале на 1,0%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ВВП РФ в III квартале 2026 года увеличился на 1,0% по сравнению с III кварталом 2025 года после роста на 1,3% во II квартале и снижения на 0,2% в I квартале. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат.

Как сообщалось, в I квартале 2026 года было на 3 рабочих дня меньше, чем в I квартале 2025 года, во II квартале - наоборот, на 3 рабочих дня больше, чем годом ранее, в III квартале этого и прошлого годов было одинаковое число рабочих дней.

Данные Росстата по росту ВВП в III квартале 2026 года оказались выше оценки Минэкономразвития (0,6%) и ожиданий рынка - консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал рост на 0,7%, при этом совпали с оценкой ЦБ (также 1,0%).

Росстат пока не опубликовал оценку динамики ВВП за январь-сентябрь 2026 год, из квартальных данных следует, что рост экономики за девять месяцев мог равняться 0,7-0,8% (что выше оценки Минэкономразвития, которое ожидало роста ВВП за январь-сентябрь на 0,6%).

В октябре Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,6% с 0,4% в майской версии прогноза.

ЦБ в октябре сузил свой интегральный прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,5-1,0% с 0,0-1,0% в предыдущей, июльской, версии, что, по сути, означает, что с наибольшей вероятностью ждет рост на 0,7-0,8% в 2026 году.

Аналитики, опрошенные в начале ноября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,6% (прогноз вырос с 0,5% по опросу месяц назад).

В 2027 году аналитики ожидают подъема российской экономики на 1,2%, что несколько ниже ожиданий Минэкономразвития (подъем на 1,4%) и ближе к нижней границе прогноза ЦБ (1,0-2,0%).

Росстат
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