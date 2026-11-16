Brent остается в минусе и торгуется у $95,34 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в понедельник, давление на рынок оказывают прогнозы избытка предложения на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока. Очередные атаки на танкеры подчеркивают сохранение рисков для судоходства в Ормузском проливе.

Два танкера, шедших через пролив по не согласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили ВМС Корпуса стражей исламской революции. 15 ноября Управление морских торговых операций Великобритании UKMTO сообщило, что в Персидском заливе был атакован танкер, связанный с Индией.

К 14:25 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,52%) до $95,34 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,27 (0,3%), до $88,29 за баррель.

За прошлую неделю оба контракта подешевели на 2,5%.

Международное энергетическое агентство МЭА ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тысяч баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с. Агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2026 году в 102,29 млн б/с. В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тысяч б/с, до 101,6 млн б/с, и ожидает, что в четвертом квартале предложение на рынке будет превышать спрос.

"Впервые с начала конфликта между США и Ираном трейдеры всерьез рассматривают возможность возникновения избытка предложения нефти, а не сохранения ее дефицита. Эта смена настроений явно оказывает давление на рынок", - отмечает главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Признаки ослабления спроса на нефть в Китае также способствуют снижению цен на нефть в понедельник. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, объемы нефтепереработки в стране в октябре сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,1% в годовом выражении.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют "существенный избыток предложения" на нефтяном рынке в 2027 году. Это будет способствовать снижению цен на нефть, несмотря на сохраняющиеся риски перебоев в поставках, говорится в их обзоре.

Предложение нефти в 2027 году, по оценкам экспертов, превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки (б/с) даже с учетом того, что рынок может недополучить порядка 1 млн б/с из-за перебоев в поставках.

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