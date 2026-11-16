Под санкции ЕС попали три аффилированные с "Татнефтью" компании

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз ввел санкции в отношении АО "Калмтатнефть", ООО "Татнефть-НАО" и ЗАО"Ямбулойл", говорится в официальном журнале Евросоюза.

ООО "Татнефть-НАО" – 100%-я "дочка" "Татнефти". По раскрытым в 2023 году данным, АО "Калмтатнефть" контролируется на паритетных началах "Татнефтью" и "РИТЭКом" (входит в "ЛУКОЙЛ"), ЗАО "Ямбулойл" также на 50% принадлежит "Татнефти".

Как сообщалось, в январе 2025 года Минфин США включил в антироссийский санкционный список главу "Татнефти" Наиля Маганова, а в декабре 2025 года "Татнефть" попала в санкционный список Великобритании.