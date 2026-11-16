Поиск

Банк России сообщил о росте внешнего долга в III квартале на $6,8 млрд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг России в третьем квартале 2026 года увеличился на $6,8 млрд, или на 2,2%, до $315,8 млрд с $309,0 млрд, сообщает сайт Банка России.

Внешний долг страны во втором квартале 2026 года увеличился на $10,7 млрд после уменьшения в первом квартале на $8,5 млрд. В результате за три квартала 2026 года внешний долг увеличился на $9 млрд, или на 2,9%, с $298,3 млрд.

В комментарии ЦБ отмечается, что основным фактором стал рост внешних обязательств прочих секторов и банковской системы.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики увеличилась за третий квартал на $4,9 млрд, или на 2,8%, до $177,8 млрд, за январь-сентябрь - на $5,9 млрд, или на 3,5%, со $171,8 млрд.

В то же время задолженность банковского сектора (банки и ЦБ) выросла за третий квартал на $3,2 млрд, или на 2,8%, до $116,2 млрд. За январь-сентябрь эта задолженность стала больше на $4,7 млрд, или на 4,2%, со $111,6 млрд.

Задолженность органов госуправления уменьшилась за третий квартал на $1,3 млрд, или на 5,4%, до $21,8 млрд, за январь-сентябрь - на $1,6 млрд, или на 6,9%, с $23,5 млрд.

Внешние обязательства России в 2025 году увеличились на $17 млрд, или на 5,8%, до $306,8 млрд с $289,9 млрд.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС выделил Украине 1,71 млрд евро на закупку вооружений

Еврокомиссия одобрила слияние UniCredit и Commerzbank

ЕС согласовал санкции против Татьяны Ким и нефтетерминала в Петербурге

Законопроект об обмене данными о счетах и доходах граждан между ЦБ и ФНС внесен в ГД

 Законопроект об обмене данными о счетах и доходах граждан между ЦБ и ФНС внесен в ГД

Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

 Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

 Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

 Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

Власти Сербии разрешили NIS взять нефть из госрезервов для переработки на НПЗ в Панчево

Шохин ожидает перехода российских компаний в 2027 году к сокращениям

Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков

 Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13013 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4149 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 341 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов