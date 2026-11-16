Банк России сообщил о росте внешнего долга в III квартале на $6,8 млрд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг России в третьем квартале 2026 года увеличился на $6,8 млрд, или на 2,2%, до $315,8 млрд с $309,0 млрд, сообщает сайт Банка России.

Внешний долг страны во втором квартале 2026 года увеличился на $10,7 млрд после уменьшения в первом квартале на $8,5 млрд. В результате за три квартала 2026 года внешний долг увеличился на $9 млрд, или на 2,9%, с $298,3 млрд.

В комментарии ЦБ отмечается, что основным фактором стал рост внешних обязательств прочих секторов и банковской системы.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики увеличилась за третий квартал на $4,9 млрд, или на 2,8%, до $177,8 млрд, за январь-сентябрь - на $5,9 млрд, или на 3,5%, со $171,8 млрд.

В то же время задолженность банковского сектора (банки и ЦБ) выросла за третий квартал на $3,2 млрд, или на 2,8%, до $116,2 млрд. За январь-сентябрь эта задолженность стала больше на $4,7 млрд, или на 4,2%, со $111,6 млрд.

Задолженность органов госуправления уменьшилась за третий квартал на $1,3 млрд, или на 5,4%, до $21,8 млрд, за январь-сентябрь - на $1,6 млрд, или на 6,9%, с $23,5 млрд.

Внешние обязательства России в 2025 году увеличились на $17 млрд, или на 5,8%, до $306,8 млрд с $289,9 млрд.