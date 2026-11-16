Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре вырос в 1,4 раза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2026 года составило $40,8 млрд, что на 42,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $28,6 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, рост показателя произошел вследствие роста экспорта товаров, который был частично нивелирован увеличением доходов к выплате.

Профицит в сентябре 2026 года составил $6,1 млрд, что в 1,9 раза больше, чем в августе (по уточненной оценке - $3,2 млрд). По сравнению с сентябрем 2025 года ($7,6 млрд) он снизился на 19,7%.

Профицит торгового баланса РФ в январе-сентябре 2026 года увеличился на 21,1% - до $103,5 млрд по сравнению с $85,5 млрд за аналогичный период 2025 года. Рост профицита баланса внешней торговли произошел в результате увеличения экспорта, обусловленного высокими ценами на мировых товарных рынках.

Профицит баланса внешней торговли товарами в сентябре 2026 года составил $12,1 млрд, что на 2,5% больше показателя августа ($11,8 млрд) и на 0,8% меньше по сравнению с сентябрем 2025 года ($12,2 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-сентябре 2026 года вырос на 7,1% - до $37,8 млрд с $35,3 млрд в январе-сентябре 2025 года.

Как отмечает ЦБ РФ, это произошло за счет опережающего увеличения импорта по сравнению с экспортом. В динамике импорта услуг ключевую роль играл рост совокупных расходов россиян за рубежом и рост стоимости оказанных нерезидентами транспортных услуг, увеличение экспорта обеспечено главным образом повышением стоимости услуг, оказанных резидентами иностранным транспортным компаниям.