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Российские бизнесмены примут участие в деловом саммите АТЭС 18 ноября

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В деловом саммите АТЭС 18 ноября в Шэньчжене примут участие представители более 30 российских фирм, в том числе "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", Сбера, "Яндекса" и Wildberries, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин 18-19 ноября примет участие в 33-м саммите "Азиатско-тихоокеанского сотрудничества", в среду он выступит на заседании делового саммита АТЭС.

Ушаков в преддверии поездки президента сообщил на брифинге, что ожидается участие более 2 тыс. человек на этом форуме, будут представители компаний из всех экономик-участниц. "Также будут присутствовать и некоторые крупные бизнесмены из таких весьма развитых стран, в частности, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Скажу, что на этом форуме будут присутствовать представители бизнеса, многие из которых входят в список 500 крупнейших корпораций и компаний по объему выручки", - заявил представитель Кремля.

От России, отметил он, в форуме "примут участие представители более 30 фирм и компаний из всех сфер национальной экономики". "Это "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ". Тут, конечно же, и Сбер, и "Яндекс", и Wildberries, и многие-многие другие. То есть это деловой саммит, деловой форум, он действительно солидный носит характер", - рассказал Ушаков.

Владимир Путин АТЭС Юрий Ушаков
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